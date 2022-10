TIMEX, DER HÄRTESTE UHRMACHER AMERIKAS, TRITT ALS ERSTER OFFIZIELLER ZEITNEHMER UND UHRENPARTNER DER UFC AUF

Middlebury, Connecticut (ots/PRNewswire) -Timex betritt das Octagon mit einer offiziellen Co-Branding-Kollektion UFC-Superstars Sean O'Malley und Dustin Poirier als Markenbotschafter bekanntgegebenHeute haben Timex®, die meistverkaufte Uhrenmarke*, und UFC®, die weltweit führende Organisation für Mixed Martial Arts, eine kultverdächtige Kollektion von UFC-Uhren mit offiziellem Branding vorgestellt. Sie wurde fachmännisch konstruiert, überzeugt mit einer legendären Langlebigkeit sowie einem Best-in-Class-Design und wurde im Giorgio Galli Design Lab in Mailand, Italien entwickelt. Das Ergebnis ist ein unschlagbar robustes, sportorientiertes Trageerlebnis für jeden Kämpfer und die einzige Uhr, die hart genug für die UFC ist.Nach der Ankündigung seiner großen globalen Sponsoren- und Lizenzpartnerschaft im letzten Jahr ist Timex® offiziell als erster offizieller Zeitnehmer und Uhrenpartner der UFC® in das Octagon eingetreten und führt den Ruf der Marke fort, enorm robuste Uhren zu entwickeln, die in diesem Geschäft einiges einstecken und dann weiter ticken können.„Timex und die UFC® sind verbunden durch Werte wie Entschlossenheit, Einfallsreichtum und Durchhaltevermögen, und wir fühlen uns geehrt, uns der innovativsten Kraft im Kampfsport anzuschließen, um bei seinen größten Momenten die Zeit zu nehmen", so Shari Fabiani, Sr. Vicepresident Brand & Creative bei der Timex Group. „Die Möglichkeit, Kämpfern und Fans eine präzise, langlebige und innovative Zeitmessung mit anspruchsvollen Funktionen, die die Zähigkeit und Beharrlichkeit von zwei Powerhouse-Marken verkörpern, zu bieten, ist von großem Wert."Die Kollektion wird durch eine vollständig integrierte Kampagne unterstützt, einschließlich einer inhaltlichen Zusammenarbeit mit UFC-Bantamweight „Suga" Sean O'Malley, der seine charakteristische farbenfrohe Persönlichkeit zur Unterstützung der neuen Co-Branding-Kollektion hervorbringen wird. O'Malley erhält weitere Unterstützung durch den Publikumsliebling und ehemaligen UFC-Leightweight-Interim-Champion Dustin Poirier, der seine Timex bei der Vorbereitung auf seinen großen Showdown mit Michael Chandler im Madison Square Garden im Rahmen von UFC 281 ADESANYA vs. PEREIRA am 12. November tragen wird. Mit den Worten der legendären Stimme des Octagon, Bruce Buffer, heißt es: „It's Timex! Die einzige Uhr, die hart genug für die UFC ist."Alles steckt im Detail: Die Strength Collection besteht aus multifunktionalen digitalen und analog-digitalen Uhren und ist dank des soliden Gehäuses, des geformten Harzriemens und der stoßfesten Konstruktion nach ISO-Norm so robust wie irgend möglich. An dieser Kollektion werden denen Fans von hochleistungsfähigem Uhrendesign eine Menge Gefallen finden. Das gleiche gilt für das elegante Gegenstück, die Street Collection, einer Reihe von ausdrucksstarken Uhren, die direkt vom Flair der größten UFC-Athleten inspiriert wurden. Von den markanten Details auf den Zifferblättern und den komfortablen Riemen bis hin zu den octagonförmigen Lünetten und Kronen haben wir dieser gebrauchsfertigen Kapsel einen unnachahmlichen Charakter verliehen – das wird von den Fans beider Powerhouse-Marken sicher nicht unbemerkt bleiben.Angeführt wird die Strength-Kollektion von der Timex UFC Colossus (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3677945-1&h=3013215158&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3677945-1%26h%3D3836734404%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.timex.com%252Ftimex-ufc-colossus-45mm-resin-strap-watch%252FTimex-UFC-Colossus-45mm-Resin-Strap-Watch.html%26a%3DTimex%2BUFC%2BColossus&a=Timex+UFC+Colossus), einer Uhr mit dem unzerstörbaren Design und den wichtigsten Timing-Funktionen, die Kämpfer und Fans brauchen, um auf höchstem Niveau zu konkurrieren. Zu den maßgearbeiteten Analog-Digital-Funktionen gehören eine Weltuhr (48 Städte), 5 Alarme, ein Kalender und ein Chronograph. Diese Uhr ist in kräftigen Farben gehalten und stets robust – dank des soliden achteckigen 45-mm-Gehäuses, geformten Harzriemen, Wasserdichtigkeit bis 100 m und einer stoßfesten Konstruktion nach ISO-Norm für eine lange Lebensdauer. Dieses Modell ist für 185 USD im Einzelhandel erhältlich.Die Street-Kollektion wird von der Timex UFC Pro (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3677945-1&h=1932976098&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3677945-1%26h%3D795828972%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.timex.com%252Ftimex-ufc-pro-44mm-silicone-strap-watch%252FTimex-UFC-Pro-44mm-Silicone-Strap-Watch.html%26a%3DTimex%2BUFC%2BPro&a=Timex+UFC+Pro) angeführt. Die Timex UFC Pro, mit harten Linien und einer schlanken Architektur, ist eine Premium-Analoguhr, die als Statement eines jeden Titelträgers würdig ist. Diese Uhr verkörpert mit Stolz unsere Authentizität: vom geprägten UFC-Logo auf dem goldenen Zifferblatt und dem komfortablen schwarzen Armband bis hin zur kompetenten Konstruktion der oktagonalen Lünette und der Kroneneinlage aus Emaille. Im strukturierten mehrschichtigen Zifferblatt ist eine Datumsanzeige untergebracht, während das goldfarbene Edelstahlgehäuse mit substanziellen 44 mm und Wasserdichtigkeit bis 100 m auf die Waage tritt. Dieses Modell ist für 155 USD im Einzelhandel erhältlich.Die komplette Kollektion ist ab sofort auf Timex.com, im offiziellen UFC Store (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3677945-1&h=3816284437&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3677945-1%26h%3D485661363%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fufcstore.com%252F%26a%3DUFC%2BStore&a=UFC+Store) und bei ausgewählten Einzelhändlern weltweit erhältlich.Um weitere Informationen zur UFC-Partnerschaft und zur UFC-Kollektion zu erhalten, besuchen Sie bitte www.timex.com, und um Materialien anzusehen/herunterzuladen, klicken Sie bitte HIER.* Quelle: The NPD Group/Retail Tracking Service, USA, traditionelle Uhren, basierend auf verkauften Einheiten, Jahr 2021INFORMATIONEN ZUR TIMEX GROUPDie Timex Group entwirft, fertigt und vermarktet weltweit innovative Uhren. Die Timex Group ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Middlebury, Connecticut, mit mehreren Betriebseinheiten und mehr als 3.000 Mitarbeitern weltweit. Als einer der größten Uhrenhersteller der Welt produzieren Unternehmen der Timex Group Uhren einer Reihe von Weltklasse-Marken, darunter Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica, Philipp Plein, Plein Sport, Salvatore Ferragamo, Ted Baker und Versace.