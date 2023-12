TILT Holdings Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Die Tilt-Aktie hat aus charttechnischer Sicht eine schlechte Bewertung erhalten, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, der bei 0,05 USD für den Schlusskurs liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,018 USD, was einem Unterschied von -64 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,04 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-55 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Tilt war in den letzten zwei Wochen neutral, jedoch gab es in den letzten Tagen hauptsächlich Interesse an negativen Themen. Aufgrund dessen erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index zeigt eine "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 von 100 und eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25 von 68,85, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen im Sentiment für Tilt in den letzten Wochen, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.