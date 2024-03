TILT Holdings Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass es bei der Tilt-Aktie in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen gab. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch das Anleger-Sentiment spiegelt diese Einschätzung wider, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Die Diskussionen in den sozialen Medien haben sich in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit Tilt beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,04 USD für die Tilt-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag ebenfalls bei 0,04 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tilt-Aktie beträgt aktuell 50 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt weder überkauften noch überverkauften Zustand, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also auch hier ein "Neutral"-Rating für die Tilt-Aktie.