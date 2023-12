TILT Holdings Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Stimmung am Markt für die Aktien von Tilt ist überwiegend negativ, wie unsere Analysten anhand von Daten aus sozialen Plattformen festgestellt haben. Die Nutzer haben in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Tilt diskutiert. Daher wird die Stimmung für die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tilt liegt bei 37,5, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60 und wird ebenfalls als neutral eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Tilt-Aktie bei 0,04 USD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,02 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da hier eine Differenz von -33,33 Prozent festgestellt wurde.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung für die Aktie von Tilt aufgrund der analysierten Faktoren.