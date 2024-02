TILT Holdings Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

In den letzten Wochen konnte bei Tilt keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz festgestellt werden. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gibt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Insgesamt erhält Tilt daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,04 USD verzeichnet. Da der Aktienkurs selbst bei 0,036 USD lag und somit einen Abstand von -10 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie in diesem Aspekt als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 0,03 USD erreicht, was eine Differenz von +20 Prozent darstellt und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 42) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 36,59) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war und dass in den sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen zu Tilt aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Somit lässt sich zusammenfassen, dass Tilt sowohl in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als auch in der technischen Analyse und in der Betrachtung durch Anleger als "Neutral" bewertet wird.