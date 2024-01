TILT Holdings Aktie: Interessante Aussichten?

Die technische Analyse der Tilt-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,04 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,026 USD liegt, was einem Abstand von -35 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,03 USD erreicht, was einer Differenz von -13,33 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tilt-Aktie beträgt aktuell 36, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 55) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Tilt eher neutral diskutiert, wobei an drei Tagen keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. An fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine Auffälligkeiten im Stimmungsbild registriert wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Tilt daher für diese Stufe ein "Schlecht"-Rating.