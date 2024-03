TIH Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Tih-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tih-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 44, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich erzielte die Tih-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche verzeichneten im Durchschnitt einen Rückgang um -4,33 Prozent, was bedeutet, dass die Tih-Aktie im Branchenvergleich um -12,03 Prozent unterdurchschnittlich abschnitt. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -2,81 Prozent im letzten Jahr, und die Tih-Aktie schnitt um 13,55 Prozent schlechter ab. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Tih-Aktie wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei ergab sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit in diesem Punkt die Einstufung "Neutral" für die Tih-Aktie.

In Bezug auf die Dividende ist die Tih-Aktie mit einer Dividendenrendite von 5,35 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,66 %) nur leicht schlechter zu bewerten, da die Differenz 0,31 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich derzeit die Einstufung "Neutral" für die Tih-Aktie.