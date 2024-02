TIH Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Anlegerstimmung für Tih bleibt neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral bewertet. Aufgrund der Stimmungsanalyse wird Tih daher als "Neutral" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im Finanzsektor zeigt sich, dass Tih eine Rendite von -20,91 Prozent erzielt hat, was mehr als 11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,62 Prozent, während Tih mit 10,29 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Tih derzeit mit einem Wert von 75 überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung dieses Signals führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einstufung für den RSI.

In Bezug auf Dividenden schüttet Tih nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 0,89 Prozentpunkte (5,35 % gegenüber 4,46 %), was zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.