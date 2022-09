TIGA Recruiting nimmt neue Dimensionen an: Kölner Unternehmen wächst weiter und sucht neue Mitarbeiter

Köln (ots) -TIGA Recruiting, eine Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt Personalgewinnung für Krankenhäuser in Köln, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen neue Mitarbeiter. Dringend zu besetzen ist die Stelle des Online Marketing Managers (m/w/d). Bewerberinnen und Bewerber sollten mindestens zwei Jahre Berufserfahrung sowie gute Kenntnisse in den Bereichen Facebook und Google Ads mitbringen. Eine selbstständige, strukturierte und gewissenhafte Arbeitsweise wird vorausgesetzt. Erfahrungen im Gesundheitssektor sind ein Vorteil, aber keine Bedingung. Die Stelle bietet spannende Aufgaben in einem innovativen und dynamischen Unternehmensumfeld mit vielen Vorzügen.Geschäftsführer Martin Recht: "Ganz Deutschland klagt über den Pflegenotstand und die Covid-Krise hat die Situation noch zugespitzt. Die Nachfrage nach unseren Angeboten ist in den letzten Monaten stark angestiegen. Wir wollen unser Team daher nun schnell weiter ausbauen. Dafür suchen wir eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen, der mit uns gemeinsam wachsen will."TIGA Recruiting gestaltet aktuell den Wandel im Personalbereich von Krankenhäusern. Mithilfe von Digital-Recruiting helfen die Experten Krankenhäusern, den Pflegenotstand zu besiegen. Neben regionalen Krankenhäusern arbeitet die Recruiting-Agentur auch mit Unikliniken zusammen und plant, ihr Erfolgskonzept über die gesamte DACH-Region auszurollen. In den letzten drei Jahren konnte das Unternehmen sich eine aussichtsreiche Position erarbeiten, die in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden soll. Das Team umfasst aktuell bereits 12 Mitarbeiter und soll in den nächsten Monaten um weitere Talente anwachsen.Zu den Aufgaben des neuen Teammitglieds zählen neben der digitalen Planung von Recruiting-Maßnahmen für Krankenhaus-Kunden sowie deren Einbuchung über Facebook und Google, auch die Optimierung des Recruiting-Prozesses der Kunden und die monatlichen Kampagnen-Reportings. Zusätzlich fallen Onboarding-Calls mit Kunden und der gemeinsame Aufbau der Infrastruktur für Facebook und Google in den Aufgabenbereich."Für uns als Arbeitgeber sprechen viele Gründe: Neben spannenden Aufgaben und interessanten Kunden bieten wir flache Hierarchien und ein modernes Büro in unserem 300 Quadratmeter großen Industrie-Loft. Außerdem bieten wir eine Mitgliedschaft im Urban Sports Club und regelmäßige Firmenevents genauso an wie Möglichkeiten der Weiterbildung. Wir sind ein dynamisches Team und die Bewerbung kann innerhalb kürzester Zeit über unser interaktives Bewerbungsformular durchgeführt werden. Auf eine Rückmeldung muss niemand länger als zwei Tage warten. Unsere Mission ist es, Krankenhäusern und Kliniken zu mehr qualifizierten Pflegekräften, nachhaltigen Systemen und Prozessen und einer attraktiven Arbeitgebermarke zu verhelfen", so der Geschäftsführer.Weitere Informationen finden Interessierte unter: https://www.tiga-recruiting.de/karrierePressekontakt:TIGA RecruitingEin Unternehmen der TIGA Media GmbHE-Mail agentur@tiga.mediaPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Martin Recht, übermittelt durch news aktuell