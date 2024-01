TICK TRADING SOFTW.INH.ON Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Tick Trading Software Aktie wird derzeit neutral bewertet, da der Aktienkurs bei 9,05 EUR liegt, was einem Abstand von +2,96 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 8,79 EUR entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 8,65 EUR, was einer Differenz von +4,62 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich laut technischer Analyse ein "Neutral"-Befund.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität bezüglich der Diskussionen über die Tick Trading Software, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, da weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tick Trading Software-Aktie liegt bei 33, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (55,17) führt zu einer neutralen Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tick Trading Software.