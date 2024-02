TICK TRADING SOFTW.INH.ON Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und alles dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI der Tick Trading Software liegt bei 50 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 51,85 und deutet ebenfalls auf eine "neutral" Bewertung hin.

Der gleitende Durchschnittskurs der Tick Trading Software liegt aktuell bei 8,77 EUR, während der aktuelle Aktienkurs 9,15 EUR beträgt. Die Distanz zum GD200 beträgt +4,33 Prozent, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 9,14 EUR, was einer Differenz von +0,11 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "neutral" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung lautet daher "neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über die Tick Trading Software geführt. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün an, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Insgesamt waren die Anleger an zwei Tagen überwiegend neutral eingestellt. Aktuell zeigt auch das Stimmungsbarometer vor allem positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer führt somit zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Tick Trading Software.

Zu den weichen Faktoren bei der Bewertung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Tick Trading Software in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Daher wird sie in diesem Punkt als "neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu derselben "neutralen" Einschätzung führt. Insgesamt wird die Tick Trading Software daher als "neutral" bewertet.