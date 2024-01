TICK TRADING SOFTW.INH.ON Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit ins Verhältnis gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Tick Trading Software wurden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 58,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. In ähnlicher Weise ist der RSI25, basierend auf den letzten 25 Tagen, mit einem Wert von 61,54 ebenfalls neutral einzustufen. Somit erhält Tick Trading Software eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung, und auch in Gesprächen über das Unternehmen Tick Trading Software herrschte in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Stimmung. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Hinsichtlich der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Tick Trading Software derzeit bei 8,8 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, da der Aktienkurs bei 8,5 EUR lag und somit einen Abstand von -3,41 Prozent aufweist. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt dieser bei 8,61 EUR, was einer Differenz von -1,28 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tick Trading Software festgestellt werden. Weder gab es eine Tendenz hin zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien, noch gab es signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge. Aufgrund dessen wird auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Tick Trading Software in verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung, basierend auf den technischen Indikatoren und dem Anleger-Sentiment.