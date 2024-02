TICK TRADING SOFTW.INH.ON Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Tick Trading Software intensiv diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Tick Trading Software, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei hat sich gezeigt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen verzeichnet. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der vergangenen Monate.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Tick Trading Software derzeit +0,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +4,33 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tick Trading Software liegt bei 37,5, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Insgesamt ergibt sich also sowohl aus der Anleger-Stimmung als auch aus der technischen Analyse eine Gesamteinstufung von "Neutral" für die Tick Trading Software.