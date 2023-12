TICK TRADING SOFTW.INH.ON Aktie: Alles kein Problem!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Tick Trading Software diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über Tick Trading Software diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität um die Aktie von Tick Trading Software zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Tick Trading Software-Aktie bei 8,86 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 8,65 EUR aus dem Handel ging. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine Differenz von +1,17 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich für Tick Trading Software somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt bei einem Niveau von 66,67 eine "Neutral"-Einstufung, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 42,22 ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Die Gesamtbewertung basierend auf dem RSI ist daher auch "Neutral".