THKADR Aktie: Ein handfester Grund

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie von Thk zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten durchschnittlich war. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut Messung kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Thk daher ein "Neutral"-Wert.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Industriesektors hat die Aktie von Thk im letzten Jahr eine Rendite von 15,13 Prozent erzielt, was jedoch 7,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Maschinenunternehmen beträgt 26,57 Prozent, wobei Thk aktuell 11,45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Thk-Aktie sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage.

Bei der fundamentalen Analyse fällt auf, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thk mit einem Wert von 30,25 über dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser Abstand beträgt 33 Prozent, da der durchschnittliche KGV der Maschinenbranche bei 22 liegt. Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "teuer" eingestuft und erhält daher ein "Schlecht".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Aktie von Thk momentan als "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft wird.