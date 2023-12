THKADR Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen als RSI25 wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Thk-RSI liegt bei 72,47, was einer Bewertung als "Schlecht" entspricht. Der RSI25 beträgt 51,6, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Thk besonders negativ diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es überwiegend negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Für Anleger, die in die Aktie von Thk investieren, beträgt die Dividendenrendite 2,91 %, was gegenüber dem Branchendurchschnitt der Maschinenbranche nur einen geringfügig niedrigeren Ertrag von 0,01 Prozentpunkten bedeutet. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur von Bankanalysen, sondern auch von der langfristigen Stimmung der Investoren und Internetnutzer beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. Die Aktie von Thk zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Daher erhält die Aktie von Thk bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".