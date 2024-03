THG-Quote, Charging, Infrastruktur, Biking und mehr

Düsseldorf/Bonn (ots) -Fachprogramm überzeugt / Mehrere tausend Fachbesucher / Über 330 Aussteller / Mehr als eine Fuhrparkmesse / Wissens-Ladestationen und zielführendes Netzwerken / 20. + 21. März 2024 in DüsseldorfElektromobilität, Fahrzeugtechnik, fuhrparktaugliche Modellvarianten, Digitalisierung, Schadenmanagement, Leasing, Auto-Abo und vieles mehr - die Fachbesucher können sich auf Impulse, Innovationen und viele Neuigkeiten freuen, die ihr Alltagsgeschäft erleichtern werden. Es lohnt sich, die diesjährige "Flotte!" am 20. und 21. März mit mehr als 330 Austellern und dem vielfältigen Fachprogramm zu besuchen. "Wir sind stolz, dass wir unseren Besuchern ein breites Spektrum an interessanten und informativen Inhalten bieten können", sagt Ralph Wuttke, Flottenmanagement-Chefredakteur und Projektleiter des Branchentreffs.Fuhrparkverantwortliche müssen viele unterschiedliche Themen im Blick behalten. Am Ende des Tages werden Sie daran gemessen, wie effektiv sie die Mobilität und die Flotte ihres Arbeitgebers steuern, ob sie Kosten, Prozesse und das Controlling im Griff haben. Daher müssen Anforderungen an den Fuhrpark formuliert werden und Ziele abgeleitet werden. Das trifft auch auf Kommunen und deren Fuhrpark zu, die zum Teil sehr spezielle Fragestellungen haben. Zum ersten Mal wird es einen Fachtag zum kommunalen Fuhrparkmanagement geben, welcher am zweiten Messetag stattfinden wird. Dabei werden die Experten auf die Besonderheiten des kommunalen Fuhrparks eingehen und darauf, wie die Mobilität für Kommunen zukunftssicher gestaltet werden kann. Unter anderem wird dabei behandelt, ob eine Umrüstung auf Elektromobilität sinnvoll ist oder ob es sich für Kommunen lohnt eigene Werkstätten für die kommunalen Fahrzeuge zu führen.Der Fokus in diesem Jahr liegt wieder auf der Elektromobilität. Das Thema wird in vielen Sessions des Fachprogramms behandelt, so gibt es beispielsweise Vorträge über das Management von E-Fuhrparks, welche rechtlichen Aspekte besonders beachtet werden müssen, worauf es bei Laden und der Ladeinfrastruktur ankommt und weitere spannende Beiträge. Darüber hinaus können sich die Teilnehmenden der Messe Erfahrungen austauschen und sich kennen lernen. "Durch den Austausch untereinander und in Gesprächen mit Experten können die Teilnehmenden einen noch direkteren Blick in das Thema bekommen und erfahren so möglicherweise Tipps oder auch Lösungsideen für potenziell auftretende Probleme, die noch nicht so bekannt sind", so Wuttke.Die Messehalle erstreckt sich auf über 22.000 Quadratmeter auf der mehr als 330 Aussteller Platz finden. "Die Halle ist komplett belegt und die Wege zwischen den verschiedenen Ständen sind nicht weit, sodass man die Zeit auf der Messe optimal nutzen, das Beste aus seinem Besuch herausholen und sich über die neusten Trends und Innovationen informieren kann", sagt Wuttke.Neben den Fachvorträgen und Workshops bietet die Messe auch einen großen Netzwerkabend mit Musik von Ladies Live zusammen mit Natascha Wright von La Bouche, und das Model und Juror diverser RTL-Formate Bruce Darnell wird die Messe ebenfalls besuchen. Ein nochmals verbessertes Cateringkonzept bietet darüber hinaus alles für das leibliche Wohl der Besucher.Wer noch kein Ticket für Deutschlands größte Fuhrparkmesse hat, sollte sich schnell noch eins besorgen, um von dem Event profitieren zu können. Gerade für Fuhrpark- und Mobilitätsentscheider ist es wichtig, sich über Entwicklungen in der Mobilitätsbranche ständig auf dem Laufenden zu halten.Weitere Informationen: www.derbranchentreff.dePressekontakt:Das Team von "Flotte! Der Branchentreff" erreichen Sie per Telefon:+49 (0) 228/28 62 94-24, E-Mail: branchentreff@flotte.de undnatürlich über die Webseitenwww.flotte.de und www.derbranchentreff.deFlotte Medien GmbH * Theaterstrasse 22 * 53111 Bonn * Telefon: 0228 /286294-10 * eMail: post@flotte.de USt.-Ident-Nr: DE 815 331 978 *Handelsregister: AG Bonn, HRB 19053, Steuer-Nummer 205/5716/1746Geschäftsführer: Bernd Franke, Dipl. Kfm., eMail: bf@flotte.deOriginal-Content von: Flotte Medien GmbH, übermittelt durch news aktuell