THG Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Weitere Suchergebnisse zu "THG Holdings":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Thg Plc ist neutral, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien der letzten zwei Wochen. Weder positive noch negative Themen wurden in den letzten ein bis zwei Tagen besonders hervorgehoben. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Thg Plc-Aktie am letzten Handelstag bei 87,64 GBP lag, was einem Unterschied von +11,76 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (78,42 GBP) entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (75,6 GBP) liegt mit einem Unterschied von +15,93 Prozent über dem letzten Schlusskurs, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird Thg Plc also aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Thg Plc insgesamt 7 Analystenbewertungen, die sich aus 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzen. In den letzten Monat gab es eine schlechte Bewertung, was zu einem Gesamturteil von "Schlecht" führt. Die durchschnittliche Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 94,67 GBP, was ein Aufwärtspotential von 8,02 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Thg Plc also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Thg Plc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (42,83 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (35,35 Punkte). Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Thg Plc also als "Neutral" bewertet.