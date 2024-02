THG Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "THG Holdings":

Das Anleger-Sentiment für die Thg Plc-Aktie wird als neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Die Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Thg Plc befasst, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, sehen die Thg Plc-Aktie ebenfalls neutral, da 2 Kaufempfehlungen, 2 neutrale Empfehlungen und 2 negative Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Thg Plc liegt bei 94,67 GBP, was einer potenziellen Kursentwicklung von 37,8 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie ein Rating von "Gut" basierend auf der Analyse der Analysten.

Die Kommunikation über Thg Plc in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Thg Plc-Aktie bei 77,46 GBP verläuft, was als schlecht eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 68,7 GBP notiert und somit einen Abstand von -11,31 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Aktie als schlecht bewertet, da der GD50 derzeit bei 73,27 GBP liegt, was einer Differenz von -6,24 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine schlechte Bewertung für die Thg Plc-Aktie.