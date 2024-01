THG Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Weitere Suchergebnisse zu "THG Holdings":

Die Aktienanalysten bewerten die Thg Plc-Aktie langfristig gesehen als "Neutral". Dabei liegen insgesamt 3 positive Bewertungen, 2 neutrale und 2 negative vor. Allerdings fällt die Bewertung in neueren Berichten anders aus, da das durchschnittliche Rating des letzten Monats als "Schlecht" eingestuft wird. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 94,67 GBP, was einer potenziellen Performance von 26,7 Prozent entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in jüngster Zeit kaum Veränderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Thg Plc-Aktie liegt bei 75,02, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,07, was eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -4,97 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Thg Plc-Aktie damit laut der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.