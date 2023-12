THG Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "THG Holdings":

Die Thg Plc-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig gilt die Aktie als "Schlecht", basierend auf den Studien des vergangenen Monats, in denen 0 Analysten den Titel als Gut einstuften, 0 als Neutral und 2 als Schlecht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 94,67 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 10,03 Prozent vom letzten Schlusskurs von 86,04 GBP entspricht und einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Thg Plc eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +10,66 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 77,75 GBP mit dem aktuellen Kurs (86,04 GBP) vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 73,14 GBP liegt mit einer Abweichung von +17,64 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Thg Plc aktuell mit dem Wert 28,26 überverkauft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 31, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI-Analyse daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit fünf Tagen im grünen Bereich und keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Thg Plc diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.