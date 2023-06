London (ots/PRNewswire) -„The World's 50 Best Restaurants 2023", gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna, enthüllt heute im Vorfeld der jährlichen Preisverleihung, die am Dienstag, dem 20. Juni in Valencia stattfindet, die Liste der Restaurants, die den 51. bis 100. Platz belegen. Im 21. Jahr der Auszeichnung werden in einem erweiterten Ranking Restaurants auf fünf Kontinenten präsentiert. Die Liste ist das Ergebnis der Stimmen von 1.080 unabhängigen Instanzen aus der Welt der Gastronomie, die die Liste der „The World's 50 Best Restaurants 2023" erstellen, die in knapp zwei Wochen veröffentlicht wird.- Die Liste der 51–100 enthält 12 neue Einträge aus 11 verschiedenen Städten, von Quito über Panama-Stadt bis nach Istanbul und Paris- Die Liste der 51–100 umfasst Restaurants in 22 Regionen auf fünf Kontinenten- 15 Einträge stammen aus Asien, 21 aus Europa, sechs aus Nordamerika, fünf aus Südamerika und drei aus dem Nahen Osten & Afrika- Der höchster neuer Eintrag in der Liste der 51–100 ist das Mérito in Lima, auf Platz No.59Mit drei neuen Einträgen aus Südamerika sind zwei neue Städte – Quito und Panama-Stadt – zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der Liste vertreten: das Nuema in Quito wurde auf die No.79 und das Maito in Panama-Stadt auf die No.100 gewählt. Europa bekommt ebenfalls vier Neuzugänge: das Enrico Bartolini in Mailand (No.85), das Kei in Paris (No.93), das Ceto, die neueste Eröffnung von Mauro Colagreco in Roquebrune-Cap-Martin (No.95), und das Ricard Camarena in der Gastgeberstadt Valencia (No.96). Aus der Türkei debütiert der Neuzugang Fatih Tutak auf der No.66.Nach der Einführung der Liste „Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants" im Jahr 2022 ist der gastronomische Bekanntheitsgrad der Region weiter gestiegen, wobei ein Restaurant aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in der Rangliste 51–100 landet: das Ossiano in Dubai (ebenfalls ein Neuzugang auf der No.87).Asien kann sich mit drei Neuzugängen für 2023 rühmen: das Nusara (No.74) und das Potong (No.88), beide in Bangkok, sowie das Labyrinth (No.97) in Singapur.Die vollständige Liste der 51–100 finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/www.theworlds50best.com/list/51-100__;!!DlCMXiNAtWOc!w22z3TsauJnwrBK4BHdq6x0d-ZkOo9S0-RngFD0JRw1tT8_0SlDkqx07j_1mt-2VbHQ8DHSJ1_BmbEyzVeYrGNftigY5AFQ$).William Drew, Content Director für „The World's 50 Best Restaurants", kommentiert: „Alle heute bekannt gegebenen Lokale haben herausragende Gastfreundschaft bewiesen und stehen für einige der großartigsten kulinarischen Erlebnisse weltweit. Es ist uns eine enorme Freude, ihre Leistungen zu würdigen."„The World's 50 Best Restaurants 2023" wird am 20. Juni ab 19:40 Uhr (britische Zeit) auf der Facebook-Seite „50 Best" hier (https://urldefense.com/v3/__https:/bit.ly/W50BR23LivestreamFB__;!!DlCMXiNAtWOc!w22z3TsauJnwrBK4BHdq6x0d-ZkOo9S0-RngFD0JRw1tT8_0SlDkqx07j_1mt-2VbHQ8DHSJ1_BmbEyzVeYrGNftkXn47Jg$) und auf dem YouTube-Kanal hier (https://urldefense.com/v3/__https:/bit.ly/W50BR23Livestream__;!!DlCMXiNAtWOc!w22z3TsauJnwrBK4BHdq6x0d-ZkOo9S0-RngFD0JRw1tT8_0SlDkqx07j_1mt-2VbHQ8DHSJ1_BmbEyzVeYrGNftc1kNOT4$) live gestreamt.Medienzentrum:https://mediacentre.theworlds50best.com (https://urldefense.com/v3/__https:/mediacentre.theworlds50best.com/__;!!DlCMXiNAtWOc!w22z3TsauJnwrBK4BHdq6x0d-ZkOo9S0-RngFD0JRw1tT8_0SlDkqx07j_1mt-2VbHQ8DHSJ1_BmbEyzVeYrGNftlFycHhA$)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2096770/50_BEST.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2076144/World_50Best_Rest_2023_Logo.jpg (https://urldefense.com/v3/__https:/mma.prnewswire.com/media/2076144/World_50Best_Rest_2023_Logo.jpg__;!!DlCMXiNAtWOc!w22z3TsauJnwrBK4BHdq6x0d-ZkOo9S0-RngFD0JRw1tT8_0SlDkqx07j_1mt-2VbHQ8DHSJ1_BmbEyzVeYrGNftvEYsYiQ$)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-worlds-50-best-restaurants-gibt-liste-der-51100-fur-2023-bekannt-301846107.htmlPressekontakt:50best@finnpartners.com,+44 (0)7725 259 929 / +1 (0)703 343 3743Original-Content von: 50 Best, übermittelt durch news aktuell