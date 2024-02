THC Farmaceuticals Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Auf Grundlage des Relative Strength-Index wird die Aktie von Thc Farmaceuticals als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Thc Farmaceuticals-Aktie beträgt 67,13, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 55,46 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum zur Folge hat. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Thc Farmaceuticals festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Thc Farmaceuticals auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Thc Farmaceuticals-Aktie liegt mit einem Kurs von 0,012 USD mittlerweile um -40 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Gut" vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei +20 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Thc Farmaceuticals. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich des Anleger-Sentiments führt.

Sollten THC Farmaceuticals Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich THC Farmaceuticals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen THC Farmaceuticals-Analyse.

THC Farmaceuticals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...