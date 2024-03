THC Farmaceuticals Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Thc Farmaceuticals zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 93,03, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Thc Farmaceuticals-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,0166 USD, was einem Unterschied von +66 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,02 USD, wobei der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-17 Prozent) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Thc Farmaceuticals-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um Thc Farmaceuticals zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz mittel ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für Thc Farmaceuticals in diesem Punkt.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen können die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Thc Farmaceuticals auf sozialen Medien neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um Thc Farmaceuticals diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung eine Einstufung als "Neutral". Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Thc Farmaceuticals hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.