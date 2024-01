THC Biomed Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Aktie von Thc Biomed wird sowohl im Hinblick auf die Diskussionsintensität als auch auf die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung nach unten und führt zu einer weiteren schlechten Bewertung im kurzfristigen Bereich.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Thc Biomed zeigt, dass vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als neutral bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Thc Biomed-Aktie liegt bei 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,25, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Gesamtbild für die Aktie.

Insgesamt kann daher die Aktie von Thc Biomed aktuell mit einer neutralen Bewertung eingeordnet werden.