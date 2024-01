THC Biomed Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die technische Analyse der Thc Biomed-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse in den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 CAD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag beträgt 0,02 CAD, was einem Unterschied von -33,33 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,02 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Thc Biomed. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen im normalen Bereich liegt.

Die Bewertung der Stimmung basierend auf den Kommentaren in sozialen Medien ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da die Nutzer neutrale Themen aufgegriffen haben und die allgemeine Stimmung als neutral eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Thc Biomed weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Insgesamt erhält die Thc Biomed-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Sentiment und den RSI.