THC Biomed Aktie: Das ist ein Hammer

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen Thc Biomed gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Thc Biomed-Aktie bei 0,03 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,015 CAD am vergangenen Handelstag ergibt einen Unterschied von -50 Prozent und wird daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,02 CAD zeigt einen Unterschied von -25 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Thc Biomed-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen. Deshalb wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen Thc Biomed hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Thc Biomed-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Thc Biomed-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 57,14 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Thc Biomed-Aktie als "Neutral".