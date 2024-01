TH1NG AB Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI für Th1ng liegt bei 56,25, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 56,68, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Neutral".

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz ergeben, dass es im vergangenen Monat keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Th1ng-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator und auch hier zeigt sich eine neutrale Einschätzung. In den sozialen Medien gab es keine besonders positiven oder negativen Ausschläge bezüglich der Th1ng-Aktie, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die Th1ng-Aktie sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt schlecht abschneidet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt (1,32 SEK) als auch der 50-Tage-Durchschnitt (1,29 SEK) liegen deutlich über dem letzten Schlusskurs (1,2 SEK), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung der Th1ng-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren und Analysen.