TH1NG AB Aktie: Was macht der Markt?

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Gewinne und Verluste eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie der Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Aktie von Th1ng zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was auch zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Th1ng neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die Anleger interessieren. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Th1ng liegt bei 45,45 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt keine klaren Anzeichen von überkauft oder überverkauft zu sein. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Th1ng-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,32 SEK. Der letzte Schlusskurs weicht nur um -0,38 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine geringe Abweichung, was zu einem neutralen Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Th1ng-Aktie damit in verschiedenen Bereichen insgesamt eine neutrale Bewertung.