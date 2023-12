TH1NG AB Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Anleger-Stimmung für die Aktie Th1ng wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, so die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weder in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz. Demnach erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength-Index auf Basis verschiedener Zeiträume ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die Th1ng-Aktie, mit einem RSI7 von 60,61 und einem RSI25 von 57,76.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass die Th1ng-Aktie derzeit als "Neutral" einzustufen ist, sowohl im Vergleich zum GD200 als auch zum GD50.

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Anleger-Stimmung und die verschiedenen Analyseindikatoren eine neutrale Einschätzung für die Th1ng-Aktie ergeben.

