THÁI CÔNG - A PASSION FOR AESTHETICS ist das Buch des Interior Designer Thái Công, das gerade von dem internationalen Verlag teNeues in über 70 Ländern veröffentlicht wurde.

Ho Chi Minh City, Vietnam (ots/PRNewswire) -Thái Công ist der erste vietnamesisch-deutsche Interior Designer, über den ein internationales Verlagshaus ein Buch publiziert hat.Viel mehr als ein herkömmlicher Interior Bildband: Blick durchs Schlüsselloch der Reichen und Schönen, ganzheitliche Erkundung des Konzepts der Ästhetik, Crossover zwischen Design, Film, Fotografie, Mode etc.Inspirationsschatz echten Fusion Designs: der vietnamesisch-deutsche Interior Designer Thái Công verbindet das Beste aus allen Welten, von westlicher Popkultur bis zu asiatischer Tradition. Liebe zum Details, außen und innen: besondere Ausstattung zum Sehen und Fühlen korrespondiert mit der Exklusivität des Inhalts.Für viele mag Luxus ein Synonym für unnatürliche Kühle und Sinnlosigkeit sein. Nicht aber für den Interior Designer Thái Công, dem die High Society regelmäßig die Inneneinrichtung ihrer Domizile anvertraut. Der Celebrity Designer ist der festen Überzeugung, dass der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen immer im Mittelpunkt stehen muss. Ein höchst anspruchsvoller, aber stets pragmatischer Komfort unterstützt den Ästhetik-Enthusiasten dabei, einen einfachen Wohnraum in ein echtes Zuhause zu transformieren.Seit über 20 Jahren überzeugt der deutsch-vietnamesische Designer nun schon als Meister der Inszenierung. So vereint er raffiniert Elemente der westlichen (Pop-)Kultur mit fernöstlicher Tradition. Dieser Balanceakt zwischen zeitloser Eleganz und modernem Zeitgeist resultiert in einer harmonischen Atmosphäre, die eine einladende Wirkung besitzt.Thái Côngs Interieurs können als Inbegriff von Luxus angesehen werden. Dennoch ist die Zusammenarbeit mit seinen Kunden fern jeglicher Egozentrik, denn der Designer besitzt das unglaubliche Talent, jedem Charakter den nötigen Raum zu geben. Auf magische Weise gelingt es ihm, Unsichtbares sichtbar zu machen. Stimmungen, Emotionen und Leidenschaften werden von ihm eingefangen und in seinen Designs porträtiert. Ein wiederkehrendes Motiv stellt dabei das Phänomen der Ästhetik dar.Ob als Fotograf oder Interior Designer schafft er es Phantasien, Welten, Bilder, Räume, ganze Architekturen zu erzeugen, die einen in ihren Bann nehmen. Die von ihm komponierten Szenarien berühren ihre Bewohner auf magische Weise und lösen ein tiefes Gefühl der Geborgenheit, des Zuhause seins aus.Diese Welten zu kreieren ist für Thái Công nicht hochqualifizierte Profession, sondern Lebensinhalt. Der Genuss und die permanente, lustvolle Beschäftigung mit außergewöhnlicher Qualität ist für Thái Công alltägliches Leben."Ich erkenne in seinen Kreationen eine durchgängige Linie, dennoch entwickelt er für jeden seiner Auftraggeber und dessen besondere Anforderungen und Lebensumstände exklusive Lebenswelten. Die so entstehenden Atmosphären sind geprägt vom eklektischen Mix unterschiedlicher Epochen, Stile und Kulturen und lassen immer wieder neue eigenständige Szenarien entstehen, die über ihren besonderen Charakter hinaus auch durch hohe stilistische Langlebigkeit gekennzeichnet sind." - Michael Sieger, CEO of Sieger Design.A Passion for Aesthetics widmet sich als erstes Coffee Table Book ganzheitlich dem Konzept der Ästhetik, indem es den berühmten Designer in seinem Schaffensprozess in Form von prägnanten Texten und beeindruckenden Bildern begleitet. Seine außergewöhnliche Ausstattung vermittelt dem Leser dabei auf authentische Weise die hohen Ansprüche des Designers und lässt ihn wahrhaftig in dessen luxuriöse, inspirierende Welt eintauchen.Über Thái Công und Thái Công Interior Design CompanyGeboren in Vietnam, aufgewachsen in Europa und seit langer Zeit begeisterter Weltenwandler ist Thái Công, ungewohnt selbstverständlich, nicht nur vertraut mit verschiedenen Kulturen, sondern ist Teil dieser. Diese Verbundenheit ermöglicht ihm europäische und asiatische Traditionen in besonderer und authentischer Weise zu kombinieren.Sein Unternehmen ist in Deutschland und Vietnam für seine exquisiten Einrichtungsprojekte bekannt. 2014 hat Thái Công einen Schritt zurück und nach vorne gemacht: In seinem Geburtsort Saigon hat er ein Interior Design Studio und einen exquisiten Showroom gegründet. Nach zahlreichen erfolgreichen Projekten, die in diesem Buch zu sehen sind, wurde er 2019 von Harper's Bazar Vietnam als „Designer of the Year" ausgezeichnet.Heute ist er der bekannteste und gefragteste Interior Designer für Vietnams High Society, die er mit seinem Lifestyle und seinem Anspruch jeden Tag so besonders wie möglich zu machen, für eine neuen Ästhetik inspiriert.