TG Therapeutics Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Tg Therapeutics hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2.51%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche. Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Tg Therapeutics als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als "Gut", 1 als "Schlecht" und 15 als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 27 USD, was eine positive Einschätzung darstellt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Tg Therapeutics weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Tg Therapeutics bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".