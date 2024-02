TG Therapeutics Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Tg Therapeutics-Aktie voraussichtlich die Einschätzung "Neutral" erhalten. Die Gesamtbewertungen von Analysten belaufen sich auf 2 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Aktie wird von Analysten auf 27 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 87,5 Prozent entspricht, da der derzeitige Kurs bei 14,4 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils negativ gegenüber Tg Therapeutics eingestellt waren. Es gab drei positive und neun negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tg Therapeutics liegt bei 63,53 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 64,61 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Einschätzung der Tg Therapeutics-Aktie basierend auf den Bewertungen von Analysten, der Anlegerstimmung, dem RSI und dem Sentiment in den sozialen Medien.