TG Therapeutics Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Stimmung für Tg Therapeutics hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse der Internet-Kommunikation zeigt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aus diesen Gründen erhält die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnittskurs der Tg Therapeutics liegt derzeit um -16,03 Prozent über dem GD200-Wert und um -15,88 Prozent über dem GD50-Wert. Dies bestätigt die negative Einschätzung.

Auch in Bezug auf die Dividende und den Branchenvergleich schneidet das Unternehmen schlecht ab. Mit einer Dividende von 0 % liegt Tg Therapeutics weit unter dem Branchendurchschnitt von 2,53 %. Darüber hinaus verzeichnete die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,65 Prozent, während vergleichbare Unternehmen aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt nur um -10,01 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Tg Therapeutics deutlich darunter.

Insgesamt führen die negativen Entwicklungen sowohl in der Internet-Kommunikation als auch in der technischen Analyse und im Branchenvergleich zu einem klaren "Schlecht"-Rating für die Aktie von Tg Therapeutics.