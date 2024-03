TGS-Nopec Geophysical ASA Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Anleger-Stimmung gegenüber der Asa-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge zeigt. Die Diskussionen in den letzten Tagen haben hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert behandelt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Aktienkurs von Asa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,45 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energiesektor eine Unterperformance von 10,45 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 0 Prozent, wobei Asa aktuell 10,45 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Asa mit 5,66 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens, welche von der Redaktion als "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse der Asa-Aktie zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 131,27 NOK, was einer Abweichung von -16,51 Prozent zum aktuellen Kurs von 109,6 NOK entspricht. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs von 103,6 NOK über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um +5,79 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.