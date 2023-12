TGS-Nopec Geophysical ASA Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine Schlüsselkennzahl, um die Ertragskraft eines Unternehmens zu bewerten. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" hat Asa derzeit ein KGV von 33, was weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht neutral eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Asa mit 5,66 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Asa derzeit -9,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sogar -16,77 Prozent. Daher wird die Aktie in diesem Bereich insgesamt als "schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet Asa auf 7- und 25-Tage-Basis als neutral, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend wird die Aktie von Asa aufgrund der Kriterien KGV, Dividendenrendite, technischer Analyse und RSI als neutral bewertet.