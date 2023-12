TGS-Nopec Geophysical ASA Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Aktienkurs von Asa liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor um mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt, mit einer Rendite von -10,45 Prozent. Die mittlere Rendite der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 0 Prozent, was bedeutet, dass Asa mit einer Rendite von -10,45 Prozent deutlich darunter liegt. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Asa eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Asa auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 149,32 NOK, während der letzte Schlusskurs bei 133,4 NOK liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 137,58 NOK, was nahe dem letzten Schlusskurs von 133,4 NOK liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Asa-Aktie, mit einem RSI7-Wert von 30,22 und einem RSI25-Wert von 52,4.

Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Branchenvergleichs Aktienkurs, des Sentiments und Buzz im Internet, der technischen Analyse und des Relative Strength-Index.