TGS-Nopec Geophysical ASA Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Asa-Aktie wird derzeit unter dem Durchschnittswert der 200-Tage-Linie gehandelt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -7,69 Prozent, was erneut auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Im Vergleich zur "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche liegt die Performance der Asa-Aktie in den letzten 12 Monaten bei -10,45 Prozent, was eine Unterperformance von 10,45 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Asa mit 5,66 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was von der Redaktion als "Gut" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asa liegt mit 33,86 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.