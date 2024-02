TGS Esports, ist immer für eine Überraschung gut!

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Esports-Aktie in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an drei Tagen das Stimmungsbarometer positiv ausfiel. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Esports gesprochen. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Esports-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50 keine überkauften oder überverkauften Signale. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Esports-Aktie mit 0,055 CAD 10 Prozent über dem GD200 (0,05 CAD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht hingegen bei 0,06 CAD, was einem Abstand von -8,33 Prozent entspricht und als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Esports-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.