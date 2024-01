TGS Esports Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Esports liegt der RSI derzeit bei 50, was auf Neutralität hinweist, da weder überkauft noch überverkauft. Verglichen mit einem Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) wird ebenfalls ein neutraler Wert von 50 ermittelt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI.

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Esports liegt bei 0,05 CAD, was eine positive Bewertung („Gut“) darstellt, da der Aktienkurs trotz eines Handelspreises von 0,055 CAD einen Abstand von +10 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu verläuft der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,06 CAD, was einer Differenz von -8,33 Prozent entspricht und somit ein schlechtes Signal darstellt. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen ist daher neutral.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Es fanden weder positive noch negative Diskussionen über Esports statt, was zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine grundlegenden Veränderungen in der Kommunikation über Esports. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie war im Vergleich zum Normalzustand unwesentlich höher oder niedriger. Insgesamt wird daher eine neutrale Bewertung für die Aktie abgegeben.