TGS Esports Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann Aufschluss darüber geben, ob kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne zu erwarten sind. In Bezug auf Esports wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Esports weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen über Esports in den sozialen Medien geben ebenfalls ein neutrales Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen diskutiert, was zu der Schlussfolgerung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Esports bei 0,055 CAD derzeit -8,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +10 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Auch der weiche Faktor des Sentiments und des Buzz wird bei der Einschätzung berücksichtigt. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.