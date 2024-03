TF Bank AB-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Eleco":

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt besonders über die Aktie der Tf Bank diskutiert, wobei vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Die Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Tf Bank befasst, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Tf Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 156,67 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 159 SEK liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen einen Wert von 169,12 SEK, was unter dem letzten Schlusskurs liegt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tf Bank auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Tf Bank-Aktie die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tf Bank-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Tf Bank.