TF Bank AB Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Stimmung der Anleger bei Tf Bank in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten Tagen dominierten vor allem positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte.

Die Analyse zeigt, dass starke positive oder negative Schwankungen in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Tf Bank jedoch deutlich verschlechtert, weshalb die Aktie von uns mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen wurde. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Tf Bank ergibt sich ein RSI von 5,61 für einen Zeitraum von 7 Tagen und ein RSI25 von 27,68 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Tf Bank derzeit bei 146,84 SEK verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 166,2 SEK liegt und damit einen Abstand von +13,18 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Niveau von 148,31 SEK und einer Differenz von +12,06 Prozent ein "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.