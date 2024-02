TF Bank AB Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Anleger-Stimmung bei Tf Bank ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden Äußerungen und Meinungen ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der langfristige Maßstab für die Stimmung rund um die Aktie zeigt ebenfalls ein positives Bild. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Stimmungsbild. Allerdings zeigte die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für Tf Bank war negativ. Daher wird der langfristigen Stimmungsbild die Note "Schlecht" vergeben.

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Tf Bank als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tf Bank-Aktie ergibt sich ein Wert von 35,29 für den RSI7 und ein Wert von 40,87 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Tf Bank mit 153,3 SEK und der aktuelle Kurs mit 178 SEK bewertet, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Distanz zum GD200 beträgt +16,11 Prozent und die Aktie hat einen Abstand von +6,86 Prozent zum GD50 für die vergangenen 50 Tage. Aufgrund dieser Werte wird auch hier die Gesamtnote "Gut" vergeben.