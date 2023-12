TF Bank AB Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Tf Bank wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, wobei die Kommentare neutral waren. Allerdings waren die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie verschiedenen Zeiträumen zu. Für die Tf Bank-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 20,56 und ein RSI25-Wert von 33,05, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tf Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 146,92 SEK lag und der letzte Schlusskurs bei 163 SEK, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge und die Rate der Stimmungsänderung für Tf Bank auf mittlerem Niveau liegen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tf Bank-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".