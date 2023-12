TF Bank AB Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of America":

Die Tf Bank hat sich in den letzten Wochen positiv entwickelt, mit einem Kurs von 169,2 SEK, der +12,23 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +14,71 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie, gemessen am Sentiment und Buzz, wird ebenfalls als neutral eingestuft. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tf Bank liegt bei 45,63, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt erhält die Tf Bank in Bezug auf die technische Analyse und die Anleger-Stimmung eine positive Gesamteinschätzung.