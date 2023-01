TFS Health Science übernimmt die Appletree CI Group und erweitert seine Kompetenz in den Bereichen Augenheilkunde und Medizinprodukte, um mehr für Patienten bewirken zu können

Lund, Schweden (ots/PRNewswire) -TFS Health Science, ein globales Auftragsforschungsunternehmen, gab heute eine strategische Übernahme der Appletree CI Group bekannt, um das bestehende Know-how des Unternehmens in den komplexen Bereichen Ophthalmologie, Dermatologie, Medizinprodukte und pädiatrische Studien zu erweitern und gleichzeitig die geografische Reichweite für Kunden zu erweitern.Die Augenheilkunde ist ein schnellwachsendes Gebiet der Medizin, mit neuartigen Innovationen und hochmodernen Behandlungen für Krankheiten, die die Sehkraft bedrohen. Einer Studie zufolge, die kürzlich im Journal of American Medicine erschienen ist, wurden die Mittel für die ophthalmologische Forschung von 2014 bis 2020 um 203 % erhöht. Darüber hinaus wird erwartet, dass der weltweite Markt für Augenmedikamenten bis 2028 rund 60,3 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem Anstieg von 6,4 % im Vergleich zu 2021 entspricht.„Wir sind stolz darauf, mit Appletree zusammenzuarbeiten, während wir unseren Kunden weiterhin tiefgreifendes, umfassendes Wissen und therapeutisches Know-how bereitstellen, insbesondere im Bereich der Augenheilkunde", sagte Bassem Saleh, CEO von TFS HealthScience. „Diese Übernahme und weitere, die sich in der Pipeline befinden, sind ein klarer Indikator für das Wachstum und den Erfolg von TFS. Die Partnerschaft mit Appletree wird messbare Auswirkungen auf bessere Behandlungen für Patienten und das Wachstum des Unternehmens haben und eine neue Präsenz in der Schweiz und eine zusätzliche Präsenz in Polen, Belgien, Ungarn und dem Vereinigten Königreich etablieren."Die strategische Übernahme von Appletree wird die Mission von TFS Health Science ergänzen, ein Marktführer in der augenheilkundlichen Forschung zu sein. In einem gezielten Geschäftswechsel hin zu Kompetenz im Bereich Ophthalmologie startete das Unternehmen seine Netzwerkinitiative für Elitestandorte und Vermittlungsdienste vor Ort, die den Ansatz der Branche für die Durchführung klinischer Studien in der Augenheilkunde verändern werden.„Heute ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen, da wir unsere erste Übernahme im Bereich Ophthalmologie abschließen und eine klare Führungsrolle in einer Nischenbranche etablieren, in der Fachwissen hochgeschätzt wird, da klinische Studien und Strategien für ophthalmologische Indikationen spezifischen Regeln und Vorschriften unterliegen", sagte Marcia Swank VP der Geschäftseinheit für Augenheilkunde von TFS HealthSciences.Die beiden Unternehmen werden ihren Kunden nun ein komplettes und erweitertes Serviceangebot unterbreiten können, einschließlich eines spezialisierten therapeutischen Fokus auf Ophthalmologie mit einer größeren globalen Präsenz.„Wir freuen uns sehr, in die Familie von TFS HealthScience aufgenommen zu werden", sagte Georg Mathis, Präsident und CEO von Appletree. „Als einer der primären klinischen Dienstleister in Europa mit fundierten Kenntnissen der Branche für komplexe Medizinprodukte und Augenheilkunde sind wir bereit, die Erwartungen unserer Kunden und Patienten zu übertreffen."Die Apptree CI Group wurde 2013 nach der Fusion von Clinical Investigations und der Appletree AG gegründet. Das Unternehmen konzentriert sich auf fünf Hauptgeschäftsbereiche; neben der Augenheilkunde und Medizinprodukten verfügt es über Kompetenz in den Bereichen Dermatologie, pädiatrische Studien und regulatorische Angelegenheiten.Informationen über TFS TFS HealthScience ist eine globale Auftragsforschungsorganisation (Contract Research Organization, CRO), die Biotechnologie- und Pharmaunternehmen während ihres gesamten klinischen Entwicklungsprozesses unterstützt. In Partnerschaft mit unseren Kunden bauen wir lösungsorientierte Teams auf, die für eine gesündere Zukunft arbeiten. Mit fast 800 Fachleuten liefert TFS maßgeschneiderte klinische Forschungsdienstleistungen in mehr als 40 Ländern und unterstützt Kunden mit umfassenden Lösungen über drei starke Geschäftsmodelle: Clinical Development Services (CDS), um umfassende Unterstützung in allen Phasen des klinischen Entwicklungsprozesses zu bieten, Strategic Resourcing Solutions (SRS) für fachkundiges Insourcing und gezielte Rekrutierungsdienstleistungen sowie Functional Services (FSP), um Kunden mit strategischen Lösungen für das Personalmanagement zu versorgen.TFS Health Science Ophthalmology ist die erste Wahl für mehr als 65 klinische Forschungsprojekte in der Biotechnologie und der Pharmazeutik in 24 Ländern und verfügt über eine etablierte Präsenz an mehr als 600 Standorten. Das Unternehmen bedient Kunden auf der ganzen Welt, die von Branchenführern über Unternehmen in der Frühphase bis zu privaten Praktikern reichen und eine Vielzahl von okulären Pathologien vom vorderen bis zum hinteren Augenabschnitt abdecken.Detaillierte Informationen zu TFS und seinen Geschäftsangeboten finden Sie auf www.tfscro.comInformationen zu Appletree CI GroupDie Appletree CI Group ist ein spezialisierter Nischendienstleister und globaler Anbieter von Zulassungsdienstleistungen mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Ophthalmologie und Untersuchungen von Medizinprodukten. Wir sind in 11 europäischen Ländern präsent und beschäftigen mehr als 30 ständige Mitarbeiter. Durch ein tiefgreifendes Verständnis lokaler Kulturen und örtlicher Gewohnheiten sowie die Erfahrung mit nationalen Vorschriften können wir Ihre klinischen Entwicklungsprojekte und Zulassungsprojekte unterstützen.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1987781/TFS_HealthScience_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3762965-1&h=603417053&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3762965-1%26h%3D3432205152%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1987781%252FTFS_HealthScience_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1987781%252FTFS_HealthScience_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1987781%2FTFS_HealthScience_Logo.jpg)Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1987782/Appletree_CI_Group_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3762965-1&h=1839667840&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3762965-1%26h%3D2744734567%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1987782%252FAppletree_CI_Group_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1987782%252FAppletree_CI_Group_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1987782%2FAppletree_CI_Group_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tfs-health-science-ubernimmt-die-appletree-ci-group-und-erweitert-seine-kompetenz-in-den-bereichen-augenheilkunde-und-medizinprodukte-um-mehr-fur-patienten-bewirken-zu-konnen-301728061.htmlPressekontakt:Ansprechpartner für Medien,Emma Primon,Executive Director of Marketing,emma.primon@tfscro.com; Business Development Contact,Julia Day,Executive Director,Business Development,sales@tfscro.comOriginal-Content von: TFS HealthScience, übermittelt durch news aktuell