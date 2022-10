TFO-Aktie: Dicke Dividendenerhöhung!

Die Aktie von Tanger Factory Outlet Centers (WKN: 886676)(TFO-Aktie) hat eine wirklich durchwachsene Vergangenheit hinter sich. Der Verlust des Status als Dividendenaristokrat, die schwierige Pandemie und ein operatives Fundament im Einzelhandel bilden hier die Kernthese. Aber eben auch starke Outlet-Center, die weiterhin solide performen.

Inzwischen gibt es auch wieder eine zumindest nicht unattraktive Dividende. Die TFO-Aktie verfügt laut nasdaq.com gegenwärtig über 5,91 % Dividendenrendite. Das ist jedoch in Teilen das Ergebnis einer wirklich dicken Dividendenerhöhung, die das Management erst kürzlich bekannt gegeben hat.

TFO-Aktie: Die Dividendenerhöhung!

Wie das Management im Laufe der letzten Woche verkündet hat, werde man ab sofort rund 10 % mehr Dividende an die Investoren auszahlen. Die Jahresdividende beläuft sich demnach auf 0,88 US-Dollar je Aktie. Vierteljährlich werden demnach 0,22 US-Dollar an die Investoren ausgezahlt. Das und ein Aktienkurs von 14,89 US-Dollar führen in Summe zu den besagten 5,91 % Dividendenrendite.

Die Historie der TFO-Aktie bleibt trotzdem angeknackst. Erst im Jahre 2021, genauer gesagt zu Beginn und mit dem Ausbruch der Pandemie erklärte man, die Dividende zu halbieren. Damals gab es plötzlich lediglich 0,1775 US-Dollar je Vierteljahr. Mit der jetzigen Erhöhung leistet der US-REIT etwas Wiedergutmachung. Allerdings sind wir vom Pre-COVID-19-Niveau mit 0,3575 US-Dollar je Aktie weiterhin weit entfernt.

Dem Management der TFO-Aktie scheint es jedoch auch vermehrt um eine nachhaltige Basis zu gehen. Die ist jedenfalls inzwischen erreicht. Im letzten Quartalszahlenwerk kam der Outlet-REIT auf Funds from Operations je Aktie in Höhe von 0,45 US-Dollar. Mit einem Ausschüttungsverhältnis von sogar knapp unter 50 % zahlt der REIT gewiss nicht aus der Substanz. Aber natürlich sollten Foolishe Investoren in Zeiten schwierigerer Konsumstimmung den Leerstand und den Ausblick des Managements stärker in den Fokus rücken.

Ein bisschen Value?!+

Ehrlich gesagt versprüht die TFO-Aktie eine Prise Value in der jetzigen Zeit. Der REIT mit 5,91 % Dividendenrendite wirkt mit Blick auf diese Kennzahl nicht unattraktiv. Zudem beläuft sich das Kurs-FFO-Verhältnis auf einen Wert von ca. 8,3. Auch das wirkt preiswert.

Trotzdem bleibt der unternehmensorientierte Mix natürlich der gleiche. Tanger Factory Outlet Centers ist der Outlet-REIT und entsprechend auf den Einzelhandel angewiesen. Wem das nicht zusagt in Zeiten des E-Commerce, der sollte sich nach anderen Alternativen umsehen.

Der Artikel TFO-Aktie: Dicke Dividendenerhöhung! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Tanger Factory Outlet Centers. The Motley Fool empfiehlt Tanger Factory Outlet Centers.

Motley Fool Deutschland 2022