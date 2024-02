TFI Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analysten ihre Einschätzungen zur Tfi-Aktie abgegeben. Davon bewerteten 4 Analysten die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Tfi-Aktie. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei wurden 2 Mal eine "Gut"-Bewertung, 2 Mal eine "Neutral"-Bewertung und keine "Schlecht"-Bewertung abgegeben. Auf kurzfristiger Betrachtungsbasis ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Gut". Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 183,29 CAD. Dies ergibt ein Abwärtspotenzial von -6,65 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 196,35 CAD. Diese Analyse führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Tfi-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Tfi-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,54 Prozent erzielt, was 23,2 Prozent über dem Durchschnitt (2,34 Prozent) liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Straße und Schiene" von -14,26 Prozent, liegt die Tfi-Aktie aktuell 39,8 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Tfi als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tfi-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 9,55, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 34,2, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ergibt somit ein "Gut".

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Tfi in Social Media zu beobachten, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über Tfi deuten darauf hin, dass das Unternehmen aktuell viel im Fokus der Anleger steht, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die Aktie führt.