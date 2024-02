TFI Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell liegt der RSI-Wert der Tfi-Aktie bei 34,41, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 38, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus eine neutrale Einstufung für die RSI.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit zehn Tagen, an denen positive Themen dominierten. An einem Tag überwog jedoch die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über die Tfi diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Tfi bei 164,48 CAD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 195,35 CAD, was einem Abstand von +18,77 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 177,99 CAD angenommen, was einer Differenz von +9,75 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat zunehmend schlechter wurde, wurde das Unternehmen weniger diskutiert und verlor an Aufmerksamkeit. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung der Tfi-Aktie.

